تونس.. حركة النهضة تعلن مواصلة دعمها لـ المشيشي في مواجهة الرئيس قيس سعيد

أعلن الناطق الرسمي بإسم حركة النهضة التونسية، فتحي العيادي، اليوم الثلاثاء، عن عدم إقدام الحركة على إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وستواصل دعمه لمواجهة رئيس الجمهورية، قيس سعيد.
وقال العيادي في حوار على إذاعة "شمس إف إم"، إن رئيس الجمهورية اذا رغب بإقالة المشيشي عليه تطبيق الاجراءات الدستورية والتوجه للبرلمان وطلب تجديد الثقة في هذه الحكومة.
وتابع المتحدث باسم حركة النهضة الإخوانية قائلا: "اذا رفض رئيس الجمهورية الاستجابة لدعوة رئيس البرلمان سوف نعمل على دعم الحكومة وتقويتها ودعم الائتلاف الحكومي، مشددا على أن حركة النهضة لن تتخلى عن المشيشي".
وحول سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي قال فتحي العيادي إن هذا اجراء عادي، مشددا على أنه لن يمر .
وشدد فتحي العيادي على أن حزب قلب تونس أقرب الى حركة النهضة من المعارضة.
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