بسبب هجمات على السعودية.. أمريكا تفرض عقوبات على مليشيات الحوثي الإرهابية

فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، عقوبات على قياديين اثنين في مليشيات الحوثي الإرهابية، على خلفية الهجمات الحوثية الأخيرة على أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية.
وحسب "العربية"، قالت واشنطن إن معاقبة القياديين الحوثيين جاء لدورهما في استهداف المدنيين ودول الجوار والملاحة، مضيفة أن القياديين الحوثيين ينفذان أجندة الفوضى الإيرانية المزعزعة للاستقرار.
وأشارت الولايات المتحدة إلى أن الحرس الثوري الإيراني قدم للحوثيين الدعم العسكري لشن هجمات في اليمن وعلى المملكة العربية السعودية.
وتابعت أن نظام إيران قدم مساعدات مادية مباشرة للحوثيين بما في ذلك الصواريخ والمسيرات.
يأتى ذلك بعد نحو شهر من رفع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مليشيات الحوثي من قائمة الجماعات الإرهابية.
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