قرار إماراتي عاجل بشأن العمالة الوافدة

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية قرارا عاجلا بشأن العمالة الوافدة الي البلاد حيث أعلنت عن بدء استقدام العمالة المساعدة من الفلبين الى الدولة عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى البلدين اعتبارًا من شهر إبريل المقبل.

جاء ذلك في ختام اجتماعات عقدت مؤخرًا في العاصمة الفلبينية مانيلا بين وفد من وزارة الموارد البشرية والتوطين برئاسة سعادة سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية ووزير العمل الفلبيني سلفستر بيلو وعدد من المسؤولين الفلبنيين المعنيين.

وبحسب وسائل إعلام اماراتية؛ فقد أكد السويدي أن الاجتماعات مع الجانب الفلبيني جاءت تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتوطين الرامية الى تطوير التعاون مع الدول الأكثر ارسالًا للعمالة المساعدة وذلك بهدف توفير هذه الفئة من العمالة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة في الدولة بما يلبي الاحتياجات والطلب المتزايد عليها خصوصًا الفلبينية منها.

وأشار الي إن الاتفاق مع الجانب الفلبيني على البدء باستقدام العمالة المساعدة الفلبينية عبر القنوات الرسمية اعتبارًا من شهر إبريل المقبل يشكل مرحلة جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجال العمالة المساعدة لا سيما في ضوء الحرص المشترك على تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

كما بين وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، أن الاتفاق من شأنه ضبط وتنظيم عملية الاستقدام بما يحفظ حقوق كافة الأطراف فضلًا عن المساهمة في تخفيض التكاليف الاجمالية لتشغيل هذه الفئة من العمالة في الدولة لا سيما وان الاجتماعات استعرضت السعي نحو تخفيض رسوم الاستقدام.

واستعرضت الاجتماعات حزمة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة لتوفير الوقاية للعاملين ومن ضمنهم فئة العمالة المساعدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتوفير الرعاية الطبية للمصابين بهذا الفيروس