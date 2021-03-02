تلامس الـ 3000 .. مدينة عربية تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 5124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث سجلت العاصمة الأردنية وحدها 2860 إصابة.
وأوضحت الصحة الأردنية في تقريرها اليومي عن الحالة الوبائية للفيروس في المملكة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 402,282، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا 43,383 حالة.
كما سجلت الوزارة الأردنية 29 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4756 حالة.
فيما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 2887 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 354,143 حالة.
كما تمّ إجراء 37,651 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 4,678,877 فحصًا.
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