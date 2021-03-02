الاتحاد الأوروبي يدرج 4 مسئولين روس رفيعي المستوى على قائمة العقوبات

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات ضد مسئولين رفيعي المستوى في روسيا، وذلك على خلفية قضية تسميم واعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الاتحاد الأوروبي عبر حسابه على موقع "تويتر": إن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 4 مسئولين روس متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بشأن قضية نافالني".

ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، فإن الاتحاد الأوروبي أدرج اسم المدعي العام الروسي، إيجور كراسنوف، ورئيس لجنة التحقيق بشأن نافالني، أليكسندر باستريكين، ورئيس دائرة السجون الاتحادية في روسيا، أليكسندر كلاشينكوف، وقائد الحرس الوطني الروسي، فيكتور زولوتوف، على قائمة العقوبات.

وكان مصدر داخل أحد الوفود الأوروبية في المجلس الأوروبي صرح لوكالة "تاس" بأن 27 مبعوثًا من الدول الأوروبية وافقوا على اتخاذ إجراءات جديدة ضد روسيا بسبب قضية نافالني، وذلك عن طريق فرض عقوبات جديدة ضد موسكو.