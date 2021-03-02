25 وفاة و 2584 اصابة جديدة بكورونا في الاردن

دوت الخليج :- سجلت اليوم السبت (2584) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ.

توزّعت كما يلي:

- (1772) في محافظة العاصمة عمّان.

- (200) في محافظة البلقاء.

- (188) في محافظة إربد، منها (10) في الرمثا.

- (155) في محافظة الزرقاء.

- (72) في محافظة مأدبا.

- (65) في محافظة جرش.

- (52) في محافظة المفرق.

- (25) في محافظة عجلون.

- (22) في محافظة معان، منها (10) في البترا.

- (19) في محافظة الكرك.

- (14) في محافظة العقبة.

- (0) في محافظة الطفيلة.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (386,496) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (35,534) حالة.

- سُجّلت (25) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4675) حالة.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (192) حالة، فيما غادرت (44) حالة.

- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1424) حالة.

- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1105) بنسبة إشغال (25%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (284) بنسبة إشغال (30%).

- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (135) بنسبة إشغال (14%).

- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2447) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (346,287) حالة.

- تمّ إجراء (26,452) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,566,735) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (9.77%).