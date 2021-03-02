هل يمكن أن ينتقل كورونا من اللحوم المجمدة؟

لندن ـ د ب أ: بينما يعمل العلماء من أجل اكتشاف الاصل وراء انتشار فيروس كورونا المستجد، تشير دراسات في الصين إلى أنه من الممكن أن يكون قد انتقل على أسطح متجمدة. إلا أن العلماء يقولون إن ذلك غير مرجح. وتقول مجلة “نيتشر” العلمية إن الزخم بشأن إمكانية انتقال الفيروس من لحوم الحيوانات البرية المجمدة المصابة إلى الانسان في تزايد. ولم تستبعد بعثة لتقصي الحقائق في الصين، تابعة لمنظمة الصحة العالمية، فكرة أن هذا النمط من الانتقال ساهم في تفشي مرض “كوفيد 19″ في توقيت مبكر. ويقول أحد أعضاء الفريق، دومينيك دواير، وهو عالم فيروسات في مركز “نيو ساوث ويلز هيلث باثولوجي” في سيدني: “اعتقدنا جميعا أن ” سلاسل التبريد” كانت فرضية معقولة” يجب أخذها بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به لمعرفة كيفية تلوث اللحوم المجمدة الخاصة بالحيوانات البرية. ومع ذلك، يقول الكثير من العلماء من خارج الصين إن نظرية “سلاسل التبريد” هي صرف للأنظار أثناء البحث عن أصل الوباء، وهي محاولة لتجنب الانتقاد.

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