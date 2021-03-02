ميركل تقترح تخفيفاً تدريجياً لقيود كورونا اعتباراً من الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - اقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، السماح بمزيد من التواصل بين العائلات اعتبارا من الأسبوع المقبل فى إطار خطط لتخفيف تدريجى للقيود المرتبطة بفيروس كورونا فى البلد الذى أنهكته الجائحة، بحسب مسودة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الثلاثاء).





وبحسب "الشرق الأوسط"، سيسمح مجددا بالاجتماعات الخاصة بين عائلتين على ألا تتعدى خمسة بالغين، اعتبارا من الثامن من مارس، بحسب الوثيقة. وتقترح الوثيقة أيضا إعادة فتح محلات بيع الزهور والمكتبات والحدائق قريبا. ولم يحصل النص على موافقة مسؤولى المقاطعات الألمانية الـ16، الذين من المقرر أن يجروا محادثات مع ميركل غدا (الأربعاء).

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