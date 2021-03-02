الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على 7 مسؤولين روس

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، جاء ذلك ضمن سلسلة من الخطوات التى أعلنتها الإدارة الجديدة، الثلاثاء، فى أول تحرك مهم تتخذه ضد موسكو، وشدد مسؤولون كبار فى الإدارة على أن ذلك يتم بالتنسيق مع حلفاء مثل الاتحاد الأوروبى، الذى أعلن أيضا عن عقوبات يوم الثلاثاء.

وأفاد المسؤولون، خلال اتصال هاتفى مع الصحفيين، الثلاثاء، بأن وزارة الخزانة تفرض عقوبات على سبعة من كبار أعضاء الحكومة الروسية.

وقال أحد المسؤولين، إن الخارجية الأمريكية تعكس عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة سابقا، وتوسع العقوبات بموجب قانون الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، الذى تم فرضه لأول مرة بسبب تسميم الجاسوس السابق سيرجى سكريبال.

وقال مسؤول آخر إن وزارة التجارة الأمريكية ستضيف 14 طرفا إلى قائمة الكيانات المعاقبة، لمشاركتها "فى أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وأضاف المتحدثون، أن جميع هذه الأطراف، "تشارك فى مختلف جوانب إنتاج العوامل البيولوجية والإنتاج الكيميائى".

ولم يذكر المسؤولون الأمريكيون أسماء أهداف هذه العقوبات خلال المكالمة.

وأشار أحد كبار المسؤولين فى الإدارة إلى تسميم نافالنى فى أغسطس 2020 باعتباره محاولة اغتيال، ولفت آخر إلى أن مجتمع الاستخبارات قيـَّم بثقة عالية، أن جهاز الأمن الروسى سمم القيادى المعارض بغاز الأعصاب "نوفيتشوك".

وأوضح المسؤولون، خلال مكالمة الثلاثاء، أن نهج إدارة بايدن تجاه روسيا، سيكون مغايرا لنهج الرئيس السابق دونالد ترامب، الذى تعرض لانتقادات لكونه متساهلا للغاية مع موسكو والرئيس الروسى فلاديمير بوتن.

وقال أحد المسؤولين إن "لهجة ومضمون محادثاتنا مع روسيا، ومحادثاتنا حول روسيا، ستكون مختلفة تماما عما شاهدتموه خلال الإدارة السابقة".