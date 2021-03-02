أفريقيا تسجل 3.9 مليون إصابة كورونا و104 الآف حالة وفاة

وأكدت إحصائية المركز الأفريقى، وفق بيان له اليوم، تسجيل 104 آلاف حالة وفاة، بينما تعافى 3 ملايين و484 ألف شخص، مشيرة إلى أن منطقة جنوب إفريقيا المنطقة الأكثر تضررًا من الجائحة.
ويعمل الاتحاد الإفريقى على حصول دول القارة على 300 مليون جرعة لقاح للتطعيم ضد فيروس كورونا، عبر مبادرة "كوفاكس" الرامية إلى تسريع إتاحة أدوات مكافحة الفيروس لدى البلدان منخفضة الدخل.
يذكر أن المركز الإفريقى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يدعم كافة بلدان القارة لتحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدى لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما يسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض.
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