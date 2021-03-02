أمريكا تقدم مليارى دولار لمساعدة الدول متوسطة الدخل للحصول على لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم مليارى دولار، إلى تحالف جافى كوفاكس للقاحات لدعم جهوده فى مساعدة الدول متوسطة الدخل للحصول على اللقاحات.





وأوضحت الإدارة الأمريكية، فى بيان صحفى، أن المساهمة ستقدم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وسوف تدعم هذه المساهمة عمليات شراء وتقديم لقاحات آمنة وفعالة ضد فيروس كورونا كوفيد – 19.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تطعيم السكان الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ومن بينهم العاملون فى مجال الرعاية الصحية، الأمر الذى سيساهم فى السيطرة على الوباء وإبطاء ظهور سلالات جديدة متحورة منه، فضلا عن المساعدة فى إنعاش الاقتصاد العالمى، وبالتالى سيفيد ذلك الشعب الأمريكى فى نهاية المطاف.

وذكرت الإدارة الأمريكية أنها ستقدم تمويلا إضافيا خلال عام 2022، وستعمل مع جهات مانحة أخرى لتقديم المزيد من التعهدات والالتزامات، للوفاء باحتياجات تحالف جافى ـ كوفاكس للقاحات.

وأشارت إلى أن هدفها هو تطعيم المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس، والوصول إلى الأشخاص الذين ليست لديهم خيارات أخرى وذلك فى الوقت الذى ستتعاون فيه مع شركائها حول العالم "لضمان عدم شعور أحد بأنه يواجه هذا الوباء منفردا.