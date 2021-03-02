جدة - نرمين السيد - وأكد قائد لواء فى الجيش الصومالى النقيب حسن محمد عثمان، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن العملية العسكرية أسفرت أيضًا عن إصابة آخرين، بالإضافة إلى الاستيلاء على أسلحة ومعدات عسكرية كانت بحوزتهم. ويذكر أن الجيش الصومالى يشن عمليات عسكرية للقضاء على فلول ميليشيات "الشباب" الإرهابية فى محافظة شبيلى الوسطى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الصومالى يعلن مقتل 10 عناصر من حركة الشباب الإرهابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.