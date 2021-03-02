انسحبوا فورا .. أمريكا توجه رسالة شديدة اللهجة إلى إثيوبيا بسبب تيجراي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، وأعرب له عن قلقه حيال الأزمة الإنسانية القائمة في إقليم تيجراي جنوبي إثيوبيا.

قال بلينكن عبر حسابه على موقع "تويتر": "ناقشت اليوم القلق الأمريكي حول الأزمة القائمة في إقليم تيجراي الإثيوبي مع رئيس الوزراء آبي أحمد".

وأضاف: "نحتاج بشكل عاجل إلى اتخاذ إجراء لإنهاء الأعمال العدائية وحماية المدنيين".

وتابع: "الولايات المتحدة مازالت مستعدة لتقديم العون في حل النزاع".