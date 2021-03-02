أمريكا تتهم إيران بتدريب الحوثيين لمهاجمة السعودية

هاجمت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، النظام الإيراني، واتهمته بتدريب ميليشيات الحوثي الإرهابية، لشن هجمات على المملكة العربية السعودية.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان، إن "الحرس الثوري الإيراني يدرب ويوجه مليشيات الحوثي لمهاجمة السعودية وتهديد جوار اليمن"، مضيفًا أن "النظام الإيراني يؤجج الصراع في اليمن من خلال تقديم مساعدات مالية وأسلحة لمليشيات الحوثي".

أوضح البيان أن "ميليشيات الحوثي وبدعم من إيران شنت حربا دموية على الشرعية في اليمن".

وتابع: "الحوثيون يشنون بدعم من إيران حربا على الحكومة المعترف بها".

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتعزيز مساءلة قادة مليشيات الحوثي عن جرائمهم التي فاقمت معاناة الشعب اليمني"، متهمًا الحوثيين باستهداف الملاحة الدولية بغض النظر عن طابعها المدني أو العسكري.