العراق.. قرارات عاجلة بشأن الأجهزة الأمنية في البلاد

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قرارا بتكليف حمید رشید فليح ساهي رئيسا لجهاز الأمن الوطني في البلاد وإعطائه الصلاحيات الإدارية والمالية والقانونية لتسيير شؤون الجهاز لحين انتهاء مهمة عبد الغني كمحافظ لـ ذي قار بشكل مؤقت.



وبحسب الوثيقة الصادرة من مكتب رئيس الوزراء العراقي التي نصت على أنه استنادا إلى الأمر الديواني (81) بالعدد (م.ر .و/د 3484/7 ) في 2021 / 2 / 27 المتضمن تكليف عبد الغني عجيل الأسدي بمهام محافظ ذي قار يمنح (حمید رشید فليح ساهي الصلاحيات الإدارية والمالية والقانونية لتسيير شؤون جهاز الأمن الوطني ولحين انتهاء مهمة السيد عبد الغني عجيل الأسدي).

ونص القرار أيضا علي إنهاء تكليف (حمید رشید فليح ساهي) من مهام منصب مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب (خلية الصقور) في وزارة الداخلية الواردة بالفقرة (ثانية) من أمرنا الديواني (46) ذي العدد (م.ر .و/د 1087/ 7 ) في 2021/ 1 / 21 .

وشمل القرار كذلك إلحاق دائرة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب ( خلية الصقور) إدارية و عملياتية بوكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية.