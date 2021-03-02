أخبار اليمن : قصف جوي يمني جديد على مطار أبها الدولي

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قصف جوي يمني جديد على مطار أبها الدولي

استهدف سلاح الجو المسير اليوم مطار أبها الدولي. قصف جوي يمني جديد على مطار أبها الدولياستهدف سلاح الجو المسير اليوم مطار أبها الدولي. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف بطائرة نوع قاصف k2 مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي وكانت الإصابة دقيقة. وأشار إلى أن الاستهداف يأتي رداً على التصعيد الجوي لتحالف العدوان الأمريكي السعودي وحصاره المتواصل على اليمن.

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