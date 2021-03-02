أخبار اليمن : خروقات قوى العدوان بلغت 102 خلال 24 ساعة

خروقات قوى العدوان بلغت 102 خلال 24 ساعةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 102 خروقات لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المصدر أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و16 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 75 قذيفة و62 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن الخروقات شملت سبع غارات لطيران تجسسي على حيس والفازة التحيتا وتحليق خمس طائرات حربية في أجواء كيلو16 ومدينة الحديدة والمنظر و12 طائرة تجسسية في أجواء حيس والمنظر والتحيتا والدريهمي والفازة والتحيتا.