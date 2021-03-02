عاجل.. عقوبات أمريكية على جماعة الحوثى بسبب الهجمات على السعودية

جدة - نرمين السيد - وكتبت، وزارة الخارجية، عبر حسابها الرسمى على "تويتر": "ندين أعمال جماعة أنصار الله العدوانية، فرضنا اليوم عقوبات على قياديين فى ميليشيات الحوثيين، منصور السعدى وأحمد على الحمزى، لإشرافهم المستمر على هجمات الحوثى وشراء الأسلحة من إيران".

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