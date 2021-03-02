الجيش الأمريكى يطلب 27 مليار دولار إضافية لاحتواء الصين

جدة - نرمين السيد - وحسب تقرير نشرته "ديفندس نيوز" وأرسل إلى الكونجرس، فإن الجيش سيحتاج خلال العام المقبل إلى 4.6 مليار دولار لتغطية النفقات الإضافية.
وأشار التقرير، بجسب "روسيا اليوم"، إلى أن "من المخطط له نشر صواريخ جديدة وأنظمة دفاع جوى ورادارات ومراكز تبادل استخباراتى ومجالات اختبار فى المنطقة".
وأضاف: "جزء من الأموال المطلوبة سيخصص أيضا لإجراء تدريبات مشتركة مع الحلفاء والشركاء".
يذكر أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعلن عن إنشاء مجموعة مشتركة بين الوكالات فى البنتاجون بشأن الصين.
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