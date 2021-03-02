الكرملين: سياسة فرض العقوبات على روسيا غير مجدية

وقال الناطق باسم الكرملين ديمترى بيسكوف إن أولئك الذى يواصلون الاعتماد على هذه الإجراءات عليهم على الأرجح التفكير قليلا بالأمر: هل يحققون أى هدف عبر مواصلتهم سياسة كهذه؟، وأضاف الجواب واضح: لا تحقق سياسة كهذه أهدافها.
وكانت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وافقت فى وقت سابق هذا الأسبوع على فرض عقوبات على أربعة مسؤولين روس كبار فى سلطات العدل وتطبيق القانون، ضالعين فى توقيف نافالنى.
وأوقف أليكسى نافالنى، لدى عودته إلى موسكو فى يناير من ألمانيا حيث كان يتعافى من محاولة تسميم اتهم نظام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالمسؤولية عنها، لكن موسكو نفت هذه الاتهامات مرارا.
وذكرت شبكة سى إن إن، الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تعد لفرض عقوبات على روسيا على خلفية تسميم وسجن نافالنى.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين اثنين، فى الإدارة أن الولايات المتحدة ستنسق مع الاتحاد الأوروبى لتحديد تفاصيل العقوبات وتوقيتها.
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