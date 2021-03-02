بلينكن: لدينا اهتمام كبير بزيادة التعاون بين دول العالم

جدة - نرمين السيد - ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول بلينكن: "هناك اهتمام كبير بزيادة التعاون بين دول العالم".
وتابع بحسب "سبوتنيك": "الولايات المتحدة الأمريكية لديها دور مهم يفرض عليها أن تحاول جمع دول العالم معا لتوحيد الجهود العالمية فى مواجهة التحديات".
ولفت وزير الخارجية الأمريكى، إلى أن التحديات التى تواجه شعوب العالم تتجدد كل يوم.
ويواجه العالم العديد من الأزمات التى تتطلب تضافر جهود جميع دوله لمواجهتها، وأبرزها أزمة التغيرات المناخية ومكافحة انتشار الأسلحة النووية وأزمة انتشار الأوبئة المميتة، التى كان آخرها انتشار فيروس كورونا المستجد الذى تحول إلى وباء عالمى (جائحة).
وتعد أزمة كورونا من أكبر الأزمات التى سلطت الضوء على أهمية وجود تعاون عالمى خاصة فيما يتعلق بوسائل الوقاية منها والعدالة فى توزيع اللقاحات حول العالم.
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