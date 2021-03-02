هجوم على آلية مسلحة تابعة للحرس الثوري الإيراني

أعلن التلفزيون الإيراني اليوم الثلاثاء أن جماعة عرقية من البلوش هاجموا مركبة تابعة للحرس الثوري الإيراني جنوبي شرق البلاد التي شهدت اضطرابات الأسبوع الماضي.
نقلت عن نائب محافظ سيستان وبلوشستان الفيرة قوله إن المركبة تخص وحدة هندسية تابعة للحرس الثوري.
ولم يذكر التلفزيون الإيراني عما ما إذا كانت هناك إصابات أم لا.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الهجوم نفذ بواسة جماعة "جيش العدل" السنية التي نفذت العديد من العمليات الدامية تجاه السلطات النظامية الإيرانية وتصنفها طهران كجماعة إرهابية، هي المسؤولة عن الهجوم المسلحة على الآلية التابعة للحرس الثوري.
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