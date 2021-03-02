99 عاما.. وفاة أول سكرتير خاص لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة

أفادت صحيفة البيان الإماراتية بأن اليوم، الثلاثاء، شهد وفاة أحمد بن محمود المحمود البلوشي، أول سكرتير خاص لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عن عمر قارب الـ 99 عاما.

وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أن "البلوشي"، شغل منصب السكرتير الخاص للشيخ زايد لمدة 40 عاما، منذ توليه مقاليد ممثل حاكم أبوظبي في مدينة العين، في فترة ما قبل الاتحاد.

كما عمل الفقيد أول سكرتير خاص، حيث عمل تحت إمرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي اختاره ليكون كاتبا، لتميزه بحسن كتابة الخط العربي.

وكان يتولى كتابة الرسائل الخاصة التي يوجهها الشيخ زايد لإخوانه الملوك والأمراء والشيوخ والرؤساء.