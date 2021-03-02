بيان فلسطيني عاجل حول انتهاكات الاحتلال للمسجد الأقصى

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، بيانا هاما بشأن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الاقصي حيث أحصت 21 انتهاكا نفذها الاحتلال الاسرائيلي ضد المسجد الأقصى، وهدم وتوسيع بجوار مسجد البراق، والاعتداء للمرة الثانية على الكنيسة الرومانية بالقدس، ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 49 وقتا الشهر الماضي.

وذكرت الوزارة الفلسطينية في بيانها ، أن الاحتلال مستمر بأعمال التهويد والحفريات في ساحة البراق وسور القدس الغربي.

وأوضحت الوزارة أن رئيس بلدية الاحتلال قام بجولة في شارع صلاح الدين بالقدس حاملا صورا لمخطط تهويدي جديد يستهدف الشارع والمحلات، وفي الخليل واصل الاحتلال عملية تغيير أسماء الشوارع وحارات البلدة القديمة.

وبينت الوزارة أن المخططات الإسرائيلية المتصاعدة والخطيرة بحق مدينة القدس،والمسجد الاقصى والحرم الابراهيمي تستدعي وقفة جادة.