الجزائر تسجل 4 حالات وفاة و175 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 حالات وفاة و175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الجزائرية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الجزائر ارتفع إلى 113430 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2991 حالة وفاة، وفقًا لصحيفة "النهار أونلاين" الجزائرية.

وأشارت الصحة الجزائرية إلى تسجيل 143 حالة للشفاء إضافية من المرض خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 78377 شخصا.