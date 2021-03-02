أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 حالات وفاة و175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة الجزائرية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الجزائر ارتفع إلى 113430 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2991 حالة وفاة، وفقًا لصحيفة "النهار أونلاين" الجزائرية.
وأشارت الصحة الجزائرية إلى تسجيل 143 حالة للشفاء إضافية من المرض خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 78377 شخصا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر تسجل 4 حالات وفاة و175 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.