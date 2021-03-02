قرارات بحرينية عاجلة بتعيين عدد من القيادات الحكومية الجديدة

أصدر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأربعاء، 4 قرارات بتعيين 10 مدراء في 4 جهات حكومية.

حيث أصدر ولي العهد رئيس الوزراء قرار رقم (14) لسنة 2021 بتعيين محمود أحمد علي مقبل مديرًا لإدارة الاتصال والتوعية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وأصدر ولي العهد رئيس الوزراء قرار رقم (15) لسنة 2021 بتعيين منال علي يوسف الدوي مديرًا لإدارة الموارد البشرية والمالية هيئة البحرين للثقافة والآثار، و شوق السيد إسماعيل مهدي العلوي مديرًا لإدارة الحرف اليدوية في ذات الهيئة

كما أصدر ولي العهد رئيس الوزراء قرار رقم (16) لسنة 2021 بتعيين عادل يوسف القلاف مديرًا لإدارة المعلومات الضريبية في الجهاز الوطني للإيرادات،و أمل عبدالرضا مخلوق مديرًا لإدارة تحليل المخاطر و محمود فؤاد حبيب خليفة مديرًا لإدارة العمليات والتدقيق و إسراء مهدي عبدالله مديرًا لإدارة السياسات الضريبية و سارة محمد الكواري مديرًا لإدارة التخطيط والتطوير

و أصدر ولي العهد رئيس الوزراء، قرار رقم (13) لسنة 2021 بتعيين محمد عبدالعزيز رشدان مديرًا لإدارة إنشاء وصيانة المشاريع الإسكانية في وزارة الإسكان، و بلسم علي عبدعلي السلمان مديرًا لإدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية

وفي سياق متصل اصدر الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم البحريني قرارًا بتجديد ترخيص مكتب (المورد) للخدمات التعليمية للطلبة الدارسين في الخارج.

ونص القرار البحريني علي ان يكون مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد، مشددا علي ضرورة الالتزام بكافة شروط الترخيص، وبأحكام المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1997م بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين بالخارج، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وبالقوانين والأنظمة الأخرى المعمول بها في مملكة البحرين.