الكويت تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 حالات وفاة و1341 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الكويتية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 193,372 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 1092 حالة وفاة.

وأشارت الصحة الكويتية إلى تسجيل 964 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 181,119 شخصًا.

وبسحب بيانات الصحة الكويتية، فإن عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات الكويتية بلغ 11,161 حالة، من بينها 160 حالة حرجة.