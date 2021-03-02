أمريكا تتعهد بدعم السعودية للدفاع عن نفسها في مواجهة الحوثيين

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها للهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على السعودية ومدينة مأرب اليمنية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن الحوثيين فاقموا الأزمة الإنسانية الأليمة لليمنيين، مؤكدًا أن الهجمات الحوثية على الرياض هددت المناطق المدنية.

وأضاف البيان أن الحوثيين عادوا لاستهداف السعودية يوم أمس عبر الهجوم على مدينة جازان، لافتًا إلى أن التورط الإيراني في اليمن يعقد الأزمة التي تسعى الولايات المتحدة لحلها.

وتابع: "سنواصل مساءلة الحوثيين عن أعمالهم الخبيثة والعدوانية".

واتهم بلينكن إيران بدعم الحوثيين وتدريبهم وإمدادهم بالمعلومات الاستخباراتية لشن هجمات تهدد المدنيين والملاحة البحرية، موضحًا أن الحوثيون يستخدمون الدعم الإيراني لشن هجمات تهدد الأهداف المدنية والبنى التحتية في اليمن والسعودية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي التزام بلاده بمحاسبة الحوثيين بسبب مهاجمة شركاء الولايات المتحدة في المنطقة وخطف المدنيين وإعاقة المساعدات، مشددًا على أن واشنطن ستضمن للسعودية وباقي شركائها الإقليميين الأدوات اللازمة للدفاع عن أنفسهم.