ماري ترامب تتهم الرئيس السابق بجني ثروة طائلة من وراء الانتخابات

عادت ماري ترامب، ابنة شقيقة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لتثير الجدل من جديد حول الرئيس الخاسر في الانتخابات، لتتهمه بجني الأموال من وراء الإعلان عن ترشحه للرئاسة الأمريكية في عام 2024.

قالت ماري ترامب في مقابلة مع شبكة "إم.إس.إن.بي.سي" الأمريكية، إن ترامب سيدعي بأنه سيترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024 فقط لجني الأموال، مضيفة: "أفكر في كم الأموال التي جمعها من خلال الكذبة الكبيرة التي نشرها خلال الأشهر الماضية.. لقد جنى أموال عند فوز الرئيس بايدن بالانتخابات أكثر مما جناها طوال حياته".

وتوقعت ماري بألا يصبح عمها مرشحًا عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لأنه سيكون خائفًا من الخسارة في الانتخابات مجددًا.

وأضافت "لا يوجد طريقة تجعله يضع نفسه في وضع الخسارة مرة أخرى.. المشكلة هي أن الحزب الجمهوري يبدو مصممًا على مواصلة دعم شرعيته، وهو أمر مخيف".

ونشرت ماري العام الماضي كتابًا وجهت فيه انتقادات حادة إلى ترامب، حيث وصفت الرئيس السابق بأنه نرجسي ويهدد حياة جميع الأمريكيين، واتهمته أيضًا بسرقة ميراثها.