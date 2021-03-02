تونس تعلن تسجيل إصابات بسلالة كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تعرف بـ "طفرة لندن" في تونس.
قالت الصحة التونسية في بيان، إن نظام المراقبة لم يكشف حتى الآن أي نوع من السلالة المتحورة في جنوب إفريقيا أو بالبرازيل في تونس، موضحة أن السلالة التي تم رصدها هي التي تحورت في بريطانيا.
وذكرت الصحة التونسية بأن الفيروس لا يزال منتشرًا في البلاد، داعية إلى مواصلة الحذر واليقظة والإلتزام بالإجراءات الوقائية والبرتكولات الصحية المعلنة من قبل وزارة الصحة.
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