مدير FBI يدلي بشهادته في اقتحام الكونجرس: مرعوب من الإرهاب المحلي وحذرت منذ سنوات

أدلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بشهادته أمام الكونجرس للمرة الأولى منذ هجوم 6 يناير واقتحام مبنى الكابيتول، وقال كريستوفر راي إنه مرعوب من الهجوم العنيف أثناء دفاعه عن تعامل المكتب مع التهديد الإرهابي المحلي المتزايد في السنوات الأخيرة.

وبحسب قناة "إيه بي سي" الأمريكية، قال راي في بيانه الافتتاحي:"لقد شعرت بالفزع لأنكم أنتم، قادة بلادنا المنتخبون، وقعتم ضحية هنا في هذه القاعات تحديدًا. كان ذلك الهجوم، ذلك الحصار سلوكًا إجراميًا، واضحًا وبسيطًا وسلوكه الذي نعتبره نحن، مكتب التحقيقات الفيدرالي، إرهابًا محليًا. ليس لها مكان في ديمقراطيتنا والتسامح معها من شأنه أن يجعل هناك استهزاء بسيادة القانون في بلادنا".

وقال راي للجنة القضائية بمجلس الشيوخ إن المكتب اعتقل أكثر من 270 من المشتبه بهم المتورطين في التمرد العنيف مع أكثر من 300 يواجهون اتهامات فيدرالية وأنه يتم التعرف على المزيد كل يوم. ووصف الجمهور الأمريكي بأنه "الشريك الأعظم" لمكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق مع إرسال أكثر من 270.000 نصيحة إعلامية رقمية إلى العملاء حتى الآن.

على نطاق أوسع، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إن هناك 2000 تحقيق محلي في الإرهاب، ارتفاعًا من حوالي 1000 تحقيق عندما بدأ لأول مرة في عام 2017.

وتحت الضغط من قبل رئيس اللجنة القضائية ديك دوربين حول ما إذا كان مهاجمي الكابيتول من ذوي العرق الأبيض، قال وراي إن غالبية الأشخاص الذين تم اعتقالهم يمكن تصنيفهم على أنهم متطرفون من الميليشيات.

وأوضح:"نحن في مكتب التحقيقات الفيدرالي لا نميل إلى التفكير في التطرف العنيف من منظور اليمين واليسار، وهذا ليس نطاقا ننظر إليه. ما أود قوله هو أن هذا واضح ... عدد كبير ومتزايد من الأشخاص الذين اعتقلناهم حتى الآن فيما يتعلق بأحداث السادس من يناير يمثلون ما نسميه التطرف العنيف للميليشيات. متطرفون عنيفون من الميليشيات وبعض الذين ظهروا بالفعل أضعهم في دلو المتطرفين ذوي الدوافع العنصرية".

وقال إنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يشير إلى مشاركة أي من أعضاء حركة أنتيفا في التمرد كما اقترح بعض الجمهوريين.

وأخبر راي المشرعين أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "يدق ناقوس الخطر" بشأن التهديد الإرهابي المحلي المتزايد "لعدد من السنوات حتى الآن".

وقال راي: "كلما سنحت لنا الفرصة، حاولنا التأكيد على أن هذا يمثل مصدر قلق كبير وظل كذلك بالنسبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي. لن يتسامح مكتب التحقيقات الفدرالي مع المحرضين والمتطرفين الذين يخططون أو يرتكبون أعمال عنف. وهذا ينطبق على المتطرفين العنيفين من أي نوع.