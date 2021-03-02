حريق هائل بالبحرين بسبب لعب الأطفال

تمكنت فرق الدفاع المدني البحريني بالتعاون مع دوريات النجدة من إخلاء منزل من قاطنيه بعد إخماد حريق به. وأشار الدفاع المدني البحريني في بيان له أن حريقا هائلا اندلع بأحد المنازل في منطقة الحجيات بالمملكة. ولفت الدفاع المدني البحريني الي ان الحريق لم يخلف اي خسائر بشرية. وذكر الدفاع المدني بالمملكة أن المعلومات الاولية تشير إلى أن عبث الأطفال كان السبب وراء اندلاع الحريق.

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