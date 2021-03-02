رئيس غانا لمواطنيه: اللقاح لا يسبب العقم ولن يغير حمضكم النووي

أكرا ـ وكالات: حث رئيس غانا نانا أكوفو أدو، مواطني بلاده على عدم الالتفات إلى نظريات المؤامرة التي تحيط باللقاحات الواقية من فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع تدشين حملة تطعيم في جميع أنحاء غانا. وقال أكوفو أدو، في خطاب للأمة: “أيها الشعب الغاني، أعلم أن البعض ما زال يتشكك حيال اللقاح، وأبدى آخرون تحفظات بشأن فاعليته، بينما يتخذ آخرون جانب نظريات المؤامرة ويعتقدون أن اللقاح تم تصنيعه للقضاء على العرق الأفريقي. وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة”. وأضاف: “أن تلقي اللقاح لن يغير حمضكم النووي (دي إن إيه)، ولن يضع أداة تتبع داخل أجسادكم، كما أنه لن يتسبب في العقم سواء للنساء أو الرجال”.

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