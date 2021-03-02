أخبار اليمن : ماذا يحدث في جسمك إذا تناولت الشاي بالزنجبيل يومياً؟

ماذا يحدث في جسمك إذا تناولت الشاي بالزنجبيل يومياً؟للزنجبيل فوائد عديدة إذ تحتوي جذوره على العديد من الفيتامينات والمعادن المختلفة، كما أنها تستخدم ضد الصداع وارتفاع مستويات الدهون في الدم، بالإضافة إلى مساعدتها على فقدان الوزن.

كما أن للزنجبيل تأثيرا مضادا للالتهابات، وهو مقو لجهاز المناعة ويمنع الالتهابات بالإضافة إلى أنه مضاد للتشنج.

ووفقا لموقع هايل براكسيس نيت (heilpraxisnet) الألماني المتخصص في قضايا الصحة، فإن الزنجبيل يتم استخدامه منذ آلاف السنين في المجال الطبي، خصوصا في القارة الآسيوية لعلاج سوء الهضم، كما أن الدراسات الحديثة أكدت فعالية الزنجبيل في مواجهة الغثيان والقيء والدوار.

شاي الزنجبيل من أجل صحة أفضل

شاي الزنجبيل يعتبر وسيلة فعالة ضد التخمة. إذ إن الشاي يبعث على الشعور بالدفء من الداخل ويساعد شربه قبل الأكل على الهضم، كما أن تناوله قبل وجبات الطعام يحفز الشهية خاصة لدى كبار السن.

ويعد الزنجبيل من أفضل المواد المتوفرة المنزل وأكثرها فعالية ضد الغثيان والتهاب الأمعاء. فالمادة الحادة التي يحتويها الزنجبيل توقف التقيؤ وتساعد على التخلص من الغثيان وتسهيل عملية الهضم. وأفضل طريقة لتناوله هو غلي شرائح من الزنجبيل في الماء وشربه ساخنا كشاي بعد ذلك.

ومن أجل الحصول على فعالية أفضل لشاي الزنجبيل نشرت مجلة فوكوس الألمانية نصائح بهذا الصدد، وبينت المجلة الألمانية أنه من أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض لدى تحضيرهم لشاي الزنجبيل هو تقطيعه قبل فترة من التحضير، وبينت المجلة أن الزيوت الفعالة في نبتة الزنجبيل ستفقد صلاحيتها وتفقد فائدتها في حال تركت لبعض الوقت، لذلك من الضروري تقطيع النبتة ووضعها في الكوب فورا وبدون انتظار.

الخطأ الآخر الذي قد يقع فيه البعض هو تقشير نبتة الزنجبيل قبل استخدامها، وهو ما يرى الخبراء أنه غير ضروري ويفقدها خواصها العلاجية.

أما الخطأ الأكثر انتشارا بحسب المجلة الألمانية فهو الاعتقاد بوجوب غلي الزنجبيل بالماء من أجل الحصول على فعالية أفضل بينما الصحيح هو العكس تماما، إذ ينصح الخبراء بصب الماء الساخن مباشرة على قطع الزنجبيل الطازجة والمقطعة حديثا ومن ثم الانتظار لمدة خمس دقائق قبل الشرب من أجل فعالية أفضل. ويمكن إضافة شرائح الليمون وبعض العسل إلى الشاي من أجل مذاق أفضل والتغلب على الطعم اللاذع المميز لنبتة الزنجبيل.

وهذا بعض فوائد تناول الشاي بالزنجبيل يومياً وتأثيره على صحتك

1- يحمي من أمراض القلب:

يعرف الزنجبيل عند الباحثين بقدرته الرائعة على الوقاية من أمراض القلب، وذلك عن طريق انخفاض في نسبة الكوليسترول الضار بالجسم وزيادة الكوليسترول الجيد وخفض ضغط الدم، لاحتوائه على المعادن الضرورية لعضلات القلب والشرايين مثل الحديد والبوتاسيوم.

2- يساعدك على التحكم في وزنك:

وجدت الدراسات أنه يتحكم في وزنك ويعمل على حرق الدهون الموجودة في جسمك، وذلك بسب الجزور الحارة التي توجد به، فهي تحرق الدهون بشكل سريع وتمنع تراكمها ويشعرك بالشبع ما يؤدي إلى إنقاص الوزن.

3- يساعد في السيطرة على نسبة السكر بالدم:

اكتشفت الأبحاث أن الشاي بالزنجبيل يعمل على الحد من مضاعفات مرض السكر وتعزيز صحة المريض، بسب الفيتامينات الموجودة فيه مثل فيتاميني "سي" و"أ"، واحتوائه على الألياف لذلك ينصح بتناوله يومياً لعدم التعرض لنوبات السكر.

4- يمنع من مرض السرطان:

وجدت الدراسات أن الزنجبيل لدية قدرة على الوقاية من عدة أنواع من السرطانات، مثل سرطان المعدة والبنكرياس والكبد وسرطان القولون والمستقيم.

5- يقوي المناعة:

أثبتت الدراسات من خلال بحث أجرته أن شرب الزنجبيل يومياً لمدة 21 يوما، يحسن المناعة بشكل رائع ويمنعها من الإصابة بالفيروسات ويجعلها قادرة على مواجهة الأمراض الخطيرة.

6- يخفف من آلام الركبة:

أثبتت الدراسات أن شرب الزنجبيل لمدة 6 أشهر يؤدي إلى تقليل الألم الركبة بشكل ملحوظ وخاصة الذين يعانون من التهاب المفاصل فهو علاج فعال لهم عند الاستمرار عليه.