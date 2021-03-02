أخبار اليمن : قرار مفاجئ في صنعاء: منع دخول وسائل النقل إلى العاصمة

قرار مفاجئ في صنعاء: منع دخول وسائل النقل إلى العاصمةأعلنت وزارة الداخلية عن منع دخول وسائل النقل الآلية، بما فيها الدراجات النارية إلى أمانة العاصمة ما لم تكن تحمل لوحات الأرقام المعدنية.

وأوضح الوكيل المساعد لعمليات الشرطة العميد عبد الكريم المخلافي أن قرار المنع سيبدأ من 10 من مارس الحالي.

ودعا المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن .. مؤكداً أن منع دخول وسائل النقل غير المرقمة إلى أمانة العاصمة، يأتي ضمن إجراءات اتخذتها وزارة الداخلية لتطبيق القوانين والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام العام.

ولفت العميد المخلافي إلى أن حملة ترقيم وسائل النقل ما تزال مستمرة وبالتسهيلات المعلن عنها.

