بلينكن يناقش مع رئيس الوزراء الإثيوبى الأزمة الإنسانية فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - وحث بلينكن، خلال اتصال هاتفى مع رئيس الوزراء الأثيوبى، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، حكومة إثيوبيا على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين، بمن فيهم اللاجئون، ومنع المزيد من العنف وذلك بعد العدد المتزايد من التقارير الموثوقة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
وطالب بلينكن، بالإنهاء الفورى للأعمال العدائية وانسحاب القوات الخارجية من تيجراى، بما فى ذلك قوات الأمن الإقليمية فى أمهرة والقوات الإريترية، وأن تعمل حكومة إثيوبيا مع المجتمع الدولى لتسهيل إجراء تحقيقات مستقلة ودولية وذات مصداقية فى انتهاكات حقوق الإنسان المبلّغ عنها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد بلينكن، التزام الولايات المتحدة بتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان الضعفاء فى جميع أنحاء إثيوبيا.
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