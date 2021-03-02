قطع طرق فى لبنان احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار

وبحسب "سبوتنيك"، أقدم شبان على قطع الطرقات الحيوية فى بيروت منها الطرق المؤدية إلى وسط بيروت، إضافة إلى الطرقات المؤدية إلى ضواحى العاصمة اللبنانية لا سيما طريق المطار الذى أقفل بالإطارات المشتعلة.
كما تجمع محتجون عند جسر الرينغ الذى يربط غربى العاصمة اللبنانية بشرقها وأقفلوه بالإطارات المشتعلة.
فى المقابل، تجمع محتجون فى ساحة الشهداء وسط بيروت اعتراضا على غلاء المعيشة وتردى الخدمات ومنها قطاع الكهرباء بسبب النقص الحاد فى مادة الفيول وعدم قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على تأمين ساعات التغذية الكهربائية اللازمة.
وارتفع سعر صرف الدولار، مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، فى السوق السوداء إلى 10 آلاف ليرة للدولار الواحد، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمى 1.500 ليرة لبنانية للدولار.
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