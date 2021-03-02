الرئيس الإيرانى لماكرون: الاتفاق النووى غير قابل لإعادة التفاوض

وفى اتصال هاتفى بين الجانبين، بحسب "روسيا اليوم"، لفت روحانى إلى أن الاتفاق النووى اتفاق دولى متعدد الجوانب وأطرافه معروفون ومسجلون ضمن القرار 2231.
وأضاف أن إضاعة فرص الحفاظ على الاتفاق وإعادة إحيائه ستضع الجميع أمام ظروف أكثر صعوبة.
وتابع: "خفض طهران التزاماتها فى الاتفاق النووى ناجم عن انسحاب واشنطن وعجز الدول الأوروبية عن تنفيذ التزاماتها".
وأكد روحانى: "استعداد بلاده للعدول عن خفض التزاماتها فور تنفيذ الطرف المقابل تعهداته".
وأشار إلى أن بلاده لن تنسحب من الاتفاق النووى، وأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقى مستمرا.
وأضاف فى هذا الصدد أن أى خطوة أو موقف غير بناء يصدر عن مجلس حكام الوكالة، سيجعل الأطراف أمام تحديات جديدة وسيزيد من تعقيد الظروف الراهنة.
وأكد أن العقوبات الأمريكية الظالمة وغير القانونية صعبت على إيران من مواجهة إيران لجائحة كورونا، وأعاقت حصولنا على الموارد المالية وشراء المعدات الطبية والأدوية.
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