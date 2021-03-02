قطع شوارع وإغلاق محال الصرافة.. غضب في لبنان بعد انهيار الليرة..فيديو

شهدت شوارع لبنان عودة جديدة إلى قطع الطرقات بعد الهبوط الجديد لليرة التي هبطت أمام الدولار الأمريكي، حيث أصبح الدولار الواحد بقيمة 10 آلاف ليرة، ما هبط بالحد الأدنى للأجور في لبنان ليصبح 68 دولارًا فقط.

وبحسب "روسيا اليوم"، قطع اللبنانيون عددا كبيرا من الطرقات في كافة المناطق ومن بينها طريق المطار بالاتجاهين وساحة الشهداء، طريق عام رياق بعلبك وطريق عام شتورة، طريق الدورة باتجاه الشمال وطريق البقاع الجنوب في حاصبيا.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن المحتجين أقفلوا محال الصرافة في في مدينة صيدا جنوب لبنان بالقوة، معتبرين أنه "بسبب تلاعبهم بأسعار صرف الدولار وصلت الأوضاع إلى ما هي عليه".

وعلى تويتر، تصدر هاشتاج #لبنان_ليس_بخير و#الدولار تويتر لبنان، حيث أعرب المغردون عن غضبهم وامتعاضهم من الأوضاع.

وعلقت إحدى المغردات على انهيار الليرة، قائلة: "تخيلوا أن تعملوا لمدة شهر كامل مقابل 68$ وعائلة كاملة يجب أن تعتاش على هذا المبلغ... هذا هو الجحيم".