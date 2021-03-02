بالأسماء.. أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة. ونص المرسوم الأميري على تعيين كل من: حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع عبدالله الرومي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للتعليم العالي باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية خليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية ووزير دولة للشون الاقتصادية والاستثمار عبد الرحمن بداح المطيري وزيرا للاعلام ووزير دولة لشؤون الشباب علي فهد المضف وزيرا للتربية شايع عبدالرحمن أحمد الشايع وزير دولة لشؤون البلية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عبدالله عيسى السلمان وزيرًا للتجارة والصناعة مشعان العتيبي وزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيرًا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

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