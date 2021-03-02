أمريكا تعلن الحرب على روسيا.. توقيع عقوبات ضد مسئولين عسكريين كبار مقربين من بوتين

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقوبات على عدة شخصيات أمنية وعسكرية روسية مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبحسب "الشرق" السعودية، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين على قائمة العقوبات. كما فرضت واشنطن عقوبات على شخصية أمنية رفيعة المستوى في مكتب بوتين. ووقعت الخزانة الأمريكية عقوبات على مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي بسبب قضية المعارض أليكسي نافالني.

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