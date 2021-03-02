الكويت.. استحداث وزارتين جديدتين في الحكومة الوليدة

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد أن رفع رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح خالد الصباح، إلى أمير البلاد أسماء الوزراء في التشكيل الجديد.
وقال الصباح في بيان صحفي نشره حساب مجلس الوزراء على "تويتر" إنه تم استحداث حقيبتين في الحكومة، هما: وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي داخل وخارج الجهاز الحكومي.
وأشار الصباح إلى أن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستُعنى بتطوير البنية التحتية الإلكترونية، وتعزيز الأمن السيبراني، والارتقاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية، وتنمية قطاع الاتصالات.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التعاون مع السلطة التشريعية وأعضاء مجلس الأمة، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب ذلك.
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