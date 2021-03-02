سوق مسقط يغلق على ارتفاع طفيف

أغلق مؤشر سوق مسقط عند مستوى 3623 نقطة مرتفعًا بـ 3ر1 نقطة وبنسبة 037ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي أغلق فيها على 3622 نقطة.

وأوضح التقرير الصادر عن السوق أنَّ قيمة التداول ليوم أمس بلغت 3 ملايين و971 ألفًا و481 ريالاً عُمانيًا مقارنة بـ978 ألفًا و788 ريالاً عُمانيًا مرتفعة بنسبة 8ر305%.

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