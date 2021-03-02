الصحة العالمية: 142 دولة ستحصل على 237 مليون جرعة لقاح

الصحة العالمية: 142 دولة ستحصل على 237 مليون جرعة لقاحأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تسليم نحو 237 مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا لـ142 دولة بحلول نهاية شهر مايو المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي، قوله: "من المتوقع تسليم شحنات اللقاح من خلال مبادرة كوفاكس العالمية إلى أنغولا وكمبوديا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا".

وكانت الصحة العالمية قد أعلنت أن أقل من 10 في المائة من سكان العالم اكتسبوا المناعة ضد فيروس كورونا.

من جهته قال رئيس غانا نانا أكوفو أدو: إن بلاده التي بدأت حملتها للتطعيم بجرعات عبر آلية كوفاكس تسعى لتطعيم 20 مليون مواطن بنهاية 2021.