15 قتيلا على الأقل في حادث مروع جنوبي كاليفورنيا

وقالت مديرة غرفة الطوارئ في المستشفى، جودي كروز، في مقطع فيديو مباشر على فيسبوك: "نعتقد أنه كان هناك 27 راكبا في هذه السيارة التي اصطدمت بعربة نقل مليئة بالحصى".

وأضافت كروز أن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في موقع "الحادث الكبير"، وثلاثة أشخاص نقلوا جوا إلى المستشفى، في حين تم نقل سبعة مصابين إلى "إل سنترو"، حيث توفي شخص واحد.

#BREAKING: Several dead after a truck and SUV crash in #ImperialCounty. We’ll have full details and a live report from our reporter Alexandra Rangel and Gianella Ghiglino on @13OnYourSide pic.twitter.com/zOgnPISz44