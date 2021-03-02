15 قتيلا على الأقل في حادث مروع جنوبي كاليفورنيا

قتل ما لا يقل عن 15 شخصا إثر اصطدام سيارة دفع رباعي تقل عشرات الركاب، بعربة نقل محملة بالحصى، قرب الحدود الأميركية المكسيكية في جنوبي كاليفورنيا صباح الثلاثاء، وفق مسؤولين في مركز "إل سنترو" الإقليمي الطبي.

وقالت مديرة غرفة الطوارئ في المستشفى، جودي كروز، في مقطع فيديو مباشر على فيسبوك: "نعتقد أنه كان هناك 27 راكبا في هذه السيارة التي اصطدمت بعربة نقل مليئة بالحصى".

وأضافت كروز أن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في موقع "الحادث الكبير"، وثلاثة أشخاص نقلوا جوا إلى المستشفى، في حين تم نقل سبعة مصابين إلى "إل سنترو"، حيث توفي شخص واحد.

#BREAKING: Several dead after a truck and SUV crash in #ImperialCounty. We’ll have full details and a live report from our reporter Alexandra Rangel and Gianella Ghiglino on @13OnYourSide pic.twitter.com/zOgnPISz44 — Christián Galeno TV (@chrisgalenotv) March 2, 2021

الدكتور أدولف إدوارد، رئيس المستشفى: "هذا حادث كبير. نحن نعتني بهم (المرضى) في قسم الطوارئ".

وأوضحت كروز أن المستشفى طلب دعما جويا من وكالات أخرى، لنقل ثلاثة من المرضى إلى منشآت طبية أخرى.

وأعلن مكتب خدمات الطوارئ في مقاطعة إمبريال أنه استجاب لـ"حادثة الوفاة الجماعية" في الساعة 6:16 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، حسبما قال نائب رئيس الإطفاء، سال فلوريس، لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز".