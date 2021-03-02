سوريا .. قرار عاجل بشأن كورونا

أصدر وزير السياحة السوري محمد مرتيني قرارا عاجلا بشأن تقديم الأراكيل " الشيشه" في المنشآت السياحية حيث سمح بتقديمها.

واشترط القرار السوري بشأن الأراكيل أن يتم تقديمها في الأماكن المفتوحة مع تحقيق تباعد اجتماعي بنسبة 50%.

كما شدد القرار على التزام المنشآت السياحية بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي والتعقيم وغيرها من الإجراءات الصحية.

وكان محافظة اللاذقية قد أعفت في وقت سابق كل المنشآت من الإجراءات الإدارية المتخذة بحقها لتقديمها الأراكيل ومخالفتها الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.

وذكر عضو المكتب التنفيذي بمجلس محافظة اللاذقية لقطاع السياحة أيمن اوسطة في تصريح لوكالة الأنباء السورية سانا أن قرار الإعفاء اشترط تعهد أصحاب هذه المنشآت والتزامها بالقرارات والتعاميم الصادرة عن الفريق الحكومي ومحافظة اللاذقية بمنع تقديم الأراكيل وغيرها من الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في مثل هذه المنشآت.

وأوضح اوسطة أن هذا القرار جاء بناء على طلب عدد من أصحاب المنشآت التي تم إغلاقها نتيجة مخالفتها وتنظيم ضبوط بحقها لتقديم الأراكيل لزبائنها خلال الاجتماع بهم اليوم بحضور القطاعات المعنية بمراقبة عمل هذه المنشآت.