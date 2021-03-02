البحرين.. إجراء عاجل بشأن المساجد داخل المملكة

أصدرت المملكة البحرينية قرارا عاجلا بشأن المساجد في البلاد حيث تقرر فتح الجوامع والمساجد كما كانت عليه قبل الإغلاق الأخير، وذلك لأداء صلوات الفجر والظهر والعصر فقط وذلك اعتبارًا من صلاة الفجر ليوم الخميس ٤ مارس ٢٠٢١م.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف البحرينية ؛ فقد شددت الوزارة علي ضرورة اخذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة والعمل بتوصيات الجهات المختصة بإشراف القائمين والمتطوعين على الجوامع والمساجد.
وبينت الوزارة أنه انه سيتم بشكل دوري مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن وفق الضوابط الشرعية وما تصدره الجهات المختصة من توصيات صحية.
وأتم الوزارة بيانها قائلة : يأتي ذلك استنادًا إلى الآراء الشرعية التي صدرت عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بشأن أداء العبادات في زمن انتشار جائحة كورونا (كوفيد19)، وبناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وبعد التنسيق مع الأوقافين السنية والجعفرية
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