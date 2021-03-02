اتصالات عاجلة لـ وزير الخارجية القطري من أمريكا والأمم المتحدة

قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وقالت الوكالة إن اتصال وزير الخارجية الأمريكي تناول استعراض علاقات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزها لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية.
وأضافت أن الاتصال تناول كذلك تطورات الأوضاع في ليبيا، واليمن، وإيران، والعراق، بجانب الانتخابات الفلسطينية.
واستعرض آل ثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة علاقات التعاون بين قطر والأمم المتحدة، وجهود قطر للمساعدة في إحياء الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى في 2015.
إلى ذلك، ذكرت قناة "الشرق" السعودية أن نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصل إلى القاهرة.
وجاء ذلك وسط جهود المصالحة العربية بين الرباعي العربي، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، والتي انطلقت من قمة مجلس التعاون الخليجي (العلا) في المملكة العربية السعودية.
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