واشنطن تفرض عقوبات على 14 كياناً روسياً
أعلن مسؤول أميركي رفيع المستوى اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 14 كياناً روسياً "على صلة بإنتاج أسلحة بيولوجية وكيميائية".. حسب تعبيره.
ونقلت قناة "الميادين" اللبنانية عن المسؤول الأميركي، قوله: إن العقوبات بشأن قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني هي الخطوة الأولى، وهناك المزيد من الإجراءات ضد روسيا".. مشيراً إلى "فرض عقوبات على 7 مسؤولين روسيين رفيعي المستوى".
وأضاف: إن "هناك مؤسسات روسية وألمانية وسويسرية هي ضمن قائمة العقوبات الأميركية على خلفية قضية نافالني".
وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية قد ذكرت الإثنين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعدّ لفرض عقوبات على روسيا "على خلفية تسميم وسجن نافالني"، وفق اتهامها، فيما تنفي روسيا هذه الاتهامات.
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