الزمالك يستعد لتقديم بيان للنائب العام بشأن "بن شرقي"

لا تزال تداعيات واقعة امتحان الفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة سوهاج والذي افترض واضع الامتحان فيه وفاة لاعب نادي الزمالك المغربي أشرف بن شرقي، عقب إصابته بفيروس كورونا، لا تزال تثير غضبا بين جماهير نادي الزمالك ومجلس إدارته والذي قرر تصعيد الأمر.

وقال عصام سالم المتحدث باسم نادي الزمالك لسكاي نيوز عربية إن نادي الزمالك يقدر تماما موقف وزارة التعليم العالي واتصال الوزير شخصيا بأشرف بن شرقي واهتمامه بالقضية، خاصة أن المسالة كان فيها تجاوزا غير عادي واستفزازا لجمهور نادي الزمالك بشكل عام وليس اللاعب فقط، الذي تم وضعه في جملة غير مفيدة إطلاقا.

وأضاف سالم أن السؤال تحديدا من شأنه إثارة التعصب بين الأندية رغم أن الدولة تبذل كل جهودها لنبذ التعصب، وكان بالأحرى لشخص هو أستاذ جامعي يفترض أن يسمو العلم بالأخلاق لا أن يزرع بذور التعصب بين الجماهير.

وأوضح أن "الزمالك أصدر بيانا وأول خطوة سيقوم بها هي تقديم بلاغا للنائب العام لأنه لا يمكن إغلاق الموضوع بهذا الشكل، ولابد من الحفاظ على حقوق النادي والدفاع عن لاعب هو ابن من أبناء النادي وسنخاطب وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات وجامعة سوهاج".

وحول التحقيق الذي فتحته وزارة التعليم العالي قال سالم: "نتابع التحقيق الذي فتحته وزارة التعليم إلى أين سيصل، وهل سيرضي كيان الزمالك ويحل المشكلة وماهي نتائجه".

وبين أن "هناك تجاوزات كثيرة في حق نادي الزمالك وتركيز شديد دون مبرر على السلبيات وليس الإيجابيات، مضيفا أن الآونة الأخيرة شهدت سلسلة من الاستفزازات لجماهير نادي الزمالك ونحن كإدارة لا نقبل استفزاز الجماهير أو القيام بأي تصرف يثير التعصب بين جماهير الأندية، فالكل يجب أن يعمل على نبذ التعصب بين جماهير الأندية بكل السبل".

وأكمل: "يجب على الجميع العمل على محاربة الظواهر السلبية في المجتمع، فالعلم للعلم في نهاية المطاف وليس له دخل في مثل هذه القضايا الغريبة والعجيبة بشكل فيه إساءة كبيرة للاعب كبير، فأي لاعب يلعب في الأندية المصرية حتى لو لم يكن مصريا نعتبره من أبناء مصر وندافع عنه بكل السبل ونحفظ كرامة كل من يلعب في الملاعب المصرية وهو دور كبير لكل الأندية".

وكان سؤال الامتحان يهدف لمناقشة قضية ميراث اللاعب بعد وفاته وتركه ثروة ضخمة، ووجود شقيق له حاصل علي الجنسية المصرية يقيم في محافظة سوهاج يطالب بالميراث الذي تم تقسيمه من قبل الورثة كما أن هناك دعوي مقامة ضد شقيق اللاعب من زوجته الفرنسية، إلا أن جماهير نادي الزمالك أظهرت استياءً كبيرا من تداول نجمهم المفضل بهذه الصورة في امتحان رسمي.

من جانبه وجه خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العالي بإحالة أستاذ القانون بجامعة أسيوط المنتدب لجامعة سوهاج لتدريس مقرر "القانون الدولي الخاص" للتحقيق العاجل، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق وإفادته بنتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن، وذلك بسب إدخال اسم أحد اللاعبين المحترفين بأحد الأندية المصرية والتطرق لحياته الشخصية في سؤال بامتحان مادة القانون الدولي الخاص، الذى أداه الطلاب الفرقة الرابعة اليوم خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021 بجامعة سوهاج.

وأوضحت الوزارة في بيان أن وزير التعليم العاالي قد أجرى اتصالًا هاتفيًّا باللاعب الذي ورد اسمه بالامتحان، وأعرب له عن استياء الوزارة لهذا التصرف الفردي الخاطئ، الذي لا يعكس جموع المجتمع الأكاديمي والجامعي، مؤكدًا تقدير الوزارة واحترامها الكامل لكافة الأندية المصرية الرياضية وجماهيرها العظيمة، واعتزازها بكافة اللاعبين المحترفين في بلدهم الثاني مصر.

من جانبه، قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العالي لسكاي نيوز عربية إن الوزير أحال الموضوع للتحقيق، وقوانين الجامعات توقف الأستاذ عن العمل حال إحالته للتحقيق.

أما الدكتور أحمد عبد الموجود الميري الذي وضع السؤال فأصدر بيانا قال فيه إن الامتحان متعلق بمقرر القانون الدولي الخاص الذى تتناول قواعده كيفية حل وتسوية المنازعات الخاصة الدولية التي تحتوي على عنصر أجنبي، أي أحد أطرافها يحمل جنسية أجنبية، وبالتالى فالتطبيقات العملية للمقرر النظري هي خير وسيلة لفهم الطلاب وإدراكهم حتى يلا يصطدموا بالواقع العملي مختلفاً عما درسوه وتكون عوناً لعم أثناء عملهم بالمحاماة أو الهيئات القضائية أو غيرها من مجالات القانون.

وأعرب عبد الموجود عن احترامه لنادي الزمالك العريق وكافة الأندية المصرية بجميع لاعبيها وأعضائها وجماهيرها مؤكدا أن جماهيرية النادي هي الدافع وراء الاستعانة برموز مشهورة ومحبوبة على سبيل الافتراض في التطبيقات العملية.

وأضاف أن السؤال (القضية) كانت عبارة عن افتراضات لا تمت للواقع بأي صلة لم يُقصد منها الإساءة ولا التشهير ولا التعرض، والدليلُ أن كل وقائع القضية افتراضية ومن وحي توصيل المعلومة بشكل أسرع وأفضل للطلاب.

ودعا الميري إلى احترام عقول الناس واحترام أنفسهم وعدم استغلال الموقف لصالحهم لتحقيق أهداف ومئارب أخرى، واستغلال الفئة العريضة من مشجعي نادي الزمالك لكسب "شو"، وأتمنى منهم التركيز فيما هو أهم وأجدر .

ووجه الميري رسالة لبن شرقي قال فيها "أتقدم بخالص التقدير والاحترام والدعاء بدوام الصحة والعافية للاعبنا الموهوب المخضرم أشرف بن شرقى لاعب نادي الزمالك، فمهارتك وإمكانياتك وعشق الجماهير لك أكبر من أن ينال منه شيء ولكن الاستعانة بك كرمز مشهور ومحبوب وموهوب دليل على مكانتك بالقلوب ولا عزاء لضِعاف النفوس".